«Макроновские посиделки»: в Париже стартует саммит военных представителей, США не приглашены Сегодня в Париже пройдёт очередной саммит, череду которых уже называют «макроновскими посиделками».
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«Макроновские посиделки»: в Париже стартует саммит военных представителей, США не приглашены Сегодня в Париже пройдёт очередной саммит, череду которых уже называют «макроновскими посиделками».
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