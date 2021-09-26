к власти КПРФ не может прийти. И не то, что не может, но и элементарно НЕ ХОЧЕТ

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикак власти КПРФ не может прийти. И не то, что не может, но и элементарно НЕ ХОЧЕТ автор - Паренек из Сан-Франциско. Хотел написать о царской Финляндии в целях разоблачения известного антисоветского мифа.Вернуться к статье169НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВСВадим Скоробогатовкпрф и так не ххило живётся...Ни за что не отвечать...Толькко тявкать и кричать.РОМАН МолчановСоглашусь,но ведь хочется лучшего !!! Задолбал этот поганый капитализм (((Вячеслав КотельниковЕсли не хочет, то что так всполошились и переживаете?Вячеслав 5Зачем идти во власть.если не плохо живётся около власти??? и второе- никто не знает.что такое коммунизм.но все хотят туда-куда? есть другое слово-сверх цивилизация на земле.но что она принесёт всем.пока тайна для всех.Александр Григоровверно подмечено ...и все началось именно в 1996Константин ЗаболотныйЯ всегда вспоминаю халявщика кота из мультика,который очень точно отождествляется с КПРФ. Они чётко заняли позицию Гриши Явлинского сытое,комфортное безбедное сосуществование изображая стремление борьбы за народное счастье.Им не нужен конечный результат-главное-жизнь отданная борьбе...ИИринаХа ,враги коммунистов всем ,что сделали ,говорили ,писали при Советской власти ,и после захвата ими СССР ,доказали ,что они с маниакальной идеей-факс жаждали захватить страну . А вот коммунисты у них ну не хотят снова стать властью в стране .Nikolay KuchkovРуководство КПРФ не хочет идти на нары,призывая к оружию...а кто хочет!?ЕР? Ему и так неплохо живётся с подтасовками,своими законами.Может быть ЛДПР?Проституирующая партия жирика,она тоже с жирком и с сытой отрыжкой...Кто же изменит нынешнюю ситуацию!?Могут только организованные и владеющие оружием,но они тоже куплены с потрохами увеличенной зарплатой и пенсией...Эти, с позволения сказать, "выборы" показали незыблимость режима,увы...АлексейУ тебя такие потроха, которые ни купить, ни продать.....................отрыжка гнилью пахнет в нынешней незыблемой ситуации.Nikolay Kuchkovзадело?один из купленных...АлексейДурак ты, однако. А вернее придурок. Нищий и паршивый.Nikolay Kuchkovзавизжал-в цель попал))АлексейЗачем! Конституционное большинство в Думе наше..............Это ты визжишь, версии строишь про оружие.Samarium1996 год прекрасно показал цену КПРФ во главе с Зюгановым...Может быть, если сменится руководство КПРФ, то и эта партия станет иной... может быть... но совсем не обязательно.АНАЛЕКСАНДР НИКИФОРОВЗю - предатель и свинья!Алексей СмирновАвтор зря беспокоится. всё будет. со временем.Комментировать
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