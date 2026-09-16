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«Не приставайте ко мне!»: как уличный розыгрыш начал 60-летнюю историю любви Игоря Ясуловича

«Не приставайте ко мне!»: как уличный розыгрыш начал 60-летнюю историю любви Игоря Ясуловича

Молодая женщина спускалась по эскалатору московского метро вместе со своим женихом, когда тот неожиданно начал громко кричать на весь вестибюль: «Не приставайте ко мне! Отстаньте от меня! Что она ко мне вяжется!» Пассажиры оборачивались в изумлении, а невеста Наталья краснела до корней волос.

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