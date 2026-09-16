«Не приставайте ко мне!»: как уличный розыгрыш начал 60-летнюю историю любви Игоря Ясуловича

Молодая женщина спускалась по эскалатору московского метро вместе со своим женихом, когда тот неожиданно начал громко кричать на весь вестибюль: «Не приставайте ко мне! Отстаньте от меня! Что она ко мне вяжется!» Пассажиры оборачивались в изумлении, а невеста Наталья краснела до корней волос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Слухи о коме Лиди...
- ЕД «Он иногда храпит...
- ЛО Сергей Соседов не...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым