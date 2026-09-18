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Иркутск Сегодня

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Ветераны СВО в Приангарье могут получить до 6 млн рублей на открытие фермерского хозяйства

В Приангарье стартовал прием заявок на новый федеральный грант «Агромотиватор». Государственная поддержка предназначена для участников и ветеранов специальной военной операции, готовых начать собственное дело в агропромышленном комплексе региона.

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