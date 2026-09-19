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ВС России освободили населённый пункт Зелёная Диброва Запорожской области

ВС России освободили населённый пункт Зелёная Диброва Запорожской области

ВС России освободили населённый пункт Зелёная Диброва Запорожской области, сообщили в Минобороны. «Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Зелёная Диброва Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.

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