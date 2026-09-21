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Говорит Европа ⚡

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Будет ли мобилизация женщин в Украине уже осенью? Адвокат Жанна Грушко отвечает

Будет ли мобилизация женщин в Украине уже осенью? Адвокат Жанна Грушко отвечает

Ресурс мужчин еще не исчерпан — как это влияет на женщин? Законопроект о мобилизации женщин — существует ли он на самом деле? Военный учет женщин — какие шаги необходимы для принудительной мобилизации? Адвокат Жанна Грушко в эфире ответила на вопросы зрителей и читателей.

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