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    точно так же не верю,отсиживается сволочь за русской спиной и изображает из себя деятеля мирового уровня. "Союзник",м...Лукашенко предупр...
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Вешатель Зеленского потребовал от украинцев заткнуться

Вешатель Зеленского потребовал от украинцев заткнуться

Жителям Украины не следует жаловаться на информационные ограничения и запрет мессенджеров. Об этом в эфире «11 канала» заявил глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат «Слуги народа» Никита Потураев, ранее угрожавший сажать на кол жителей Донбасса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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