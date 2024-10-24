Вешатель Зеленского потребовал от украинцев заткнуться

Жителям Украины не следует жаловаться на информационные ограничения и запрет мессенджеров. Об этом в эфире «11 канала» заявил глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат «Слуги народа» Никита Потураев, ранее угрожавший сажать на кол жителей Донбасса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии