Воры-домушники из Подмосковья задержаны в Беларуси.

Задержанные уже были судимы в России за аналогичные преступления, а также угоны автомобилейДвое жителей Подмосковья оказались домушниками-гастролерами, которые успели обокрасть несколько квартир в Бобруйске.
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