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Пронедра

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Константинов считает немецкий завод по производству дронов законной целью ВС РФ

Константинов считает немецкий завод по производству дронов законной целью ВС РФ

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что предприятие в Германии, связанное с производством дронов для Украины, может рассматриваться как законная военная цель для Вооруженных сил России.

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