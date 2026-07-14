Константинов считает немецкий завод по производству дронов законной целью ВС РФ

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что предприятие в Германии, связанное с производством дронов для Украины, может рассматриваться как законная военная цель для Вооруженных сил России.
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