Член украинской делегации в США заявила, что Сенат провалит голосование за помощь Украине

Депутат Верховной рады Александра Устинова, которая в составе украинской делегации находится сейчас в Соединенных Штатах, заявила, что завтра, 6 декабря, Сенат США провалит голосование за пакет помощи Украине, – сообщают украинские СМИ.
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