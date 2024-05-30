Супруга Александра Михайлова рассказала о его состоянии после госпитализации

ТАСС/Александр Демьянчук Российскому актеру Александру Михайлову, которого ранее экстренно госпитализировали в Чите, потребовалась помощь врачей на фоне ухудшения состояния из-за усталости, сообщила в беседе с РЕН ТВ его супруга и директор Оксана Михайлова.
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