Супруга Александра Михайлова рассказала о его состоянии после госпитализации

ТАСС/Александр Демьянчук Российскому актеру Александру Михайлову, которого ранее экстренно госпитализировали в Чите, потребовалась помощь врачей на фоне ухудшения состояния из-за усталости, сообщила в беседе с РЕН ТВ его супруга и директор Оксана Михайлова.