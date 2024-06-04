НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Выборы в Европарламент для России. Не отбрасывать малое, не рассчитывать на многое

Выборы в Европарламент для России. Не отбрасывать малое, не рассчитывать на многое

6 июня в Евросоюзе начинаются выборы в Европарламент. Голосование будет проходить в течение трех дней и на последующие пять лет определит позицию главного представительного института Европы относительно внешней и внутренней политики, которая формируется европейским менеджментом – еврокомиссиями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх