Россияне смогут состязаться в боях на саперных лопатках

В России появятся свои кандидаты и мастера спорта по армейскому тактико-стрелковому многоборью (АТСМ) из числа гражданских лиц — ранее получение званий и участие в официальных чемпионатах по этому виду спорта было доступно только для военнослужащих.
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