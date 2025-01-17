В Крыму предложили ввести ограничения по застройке курортных территорий

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Крыму необходимо разработать рекомендации по застройке курортных территорий, которыми запрещалось бы возведение высотных объектов, с протяженностью вдоль моря, что разрушает структуру и природность крымского ландшафта.
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