Мурашко: Детская смертность в РФ за последние годы сократилась на 25%

В России за последние годы снизилась младенческая смертность, а детская смертность сократилась на 25 процентов, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на «правительственном часе» в Совете Федерации 6 ноября.
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