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Зрада Экспресс: школа ТЦК. Как Банковая обнулила образование ко Дню учителя

Зрада Экспресс: школа ТЦК. Как Банковая обнулила образование ко Дню учителя

В свежем выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разберем, зачем министр Бутенко сокращает уроки до 35 минут, а языковой омбудсмен Ивановская вводит драконьи штрафы за русские слова в родительских чатах.

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