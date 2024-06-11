Проверка на смекалку: 7 вопросов, на которые не ответили советские знатоки «Что? Где? Когда?», а вы можете, если отличаетесь умом и сообразительностью

Это ваши единственные двенадцать шансов убедиться, что вы умнее элиты «Что? Где? Когда?» — советских знатоков! фото: YouTube-канал «Что? Где? Когда?»Согласно общенародному мнению, знатоки «Что? Где? Когда?» должны лежать в Палате мер и весов как эталон интеллекта, знаний и сообразительности.