Путин насадил мир на свой кукан

ВС

Василий Садайло

А если учесть что у нас есть еще такой прозорливый руководитель как Медведев Д. А. то мы запросто достигнем любых сияющих высот. Не зря его Путин приблизил, этого генератора идей и одного из умнейших и мудрых руководителей.