Автор: Август Котляр Умнейший человек всех времён и народов, князь Талейран, наставлял на старости лет молодёжь в Министерстве иностранных дел Франции: чтоб загубить карьеру человека, не обязательно плести интриги, достаточно не мешать человеку катиться по его наклонной плоскости.
Путин насадил мир на свой кукан
Комментарии
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ВС
Василий Садайло
А если учесть что у нас есть еще такой прозорливый руководитель как Медведев Д. А. то мы запросто достигнем любых сияющих высот. Не зря его Путин приблизил, этого генератора идей и одного из умнейших и мудрых руководителей.
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