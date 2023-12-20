Театр абсурда
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Театр абсурда

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Путин насадил мир на свой кукан

Путин насадил мир на свой кукан

Автор: Август Котляр Умнейший человек всех времён и народов, князь Талейран, наставлял на старости лет молодёжь в Министерстве иностранных дел Франции: чтоб загубить карьеру человека, не обязательно плести интриги, достаточно не мешать человеку катиться по его наклонной плоскости.

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Комментарии
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ВС
Василий Садайло
А если учесть что у нас есть еще такой прозорливый руководитель как Медведев Д. А. то мы запросто достигнем любых сияющих высот. Не зря его Путин приблизил, этого генератора идей и одного из умнейших и мудрых руководителей.
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