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Несекретные материалы

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Трамп злится, РФ думает, Киев в панике: перемирие на Украине не нравится никому

Трамп злится, РФ думает, Киев в панике: перемирие на Украине не нравится никому

Президент США Дональд Трамп сильно зол на главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишет близкое к Белому дому издание Axios.

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