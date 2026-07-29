Ассоциация европейских лиг о планах продать права на ЧМ: «Чемпионат не продается, это не частный актив президента ФИФА. Мы решительно отвергаем это предложение»

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (European Leagues) раскритиковала планы ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.
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