Очередной удар: глобальной торговле грозит еще одна опасность

Сотни грузовых судов теперь совершают длительный переход вокруг африканского континента. Это приносит не только дополнительные затраты перевозчиков и удорожание товаров во всем мире, но и существенную опасность.
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