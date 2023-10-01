Трамп пообещал вывести войска США из ряда стран

REUTERS/Rebecca Cook Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания в будущем году выведет американские войска из ряда стран, сотрудничество с которыми невыгодно для сельскохозяйственного сектора США.
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