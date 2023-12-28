Максим Лубяной: «Из лидеров мнений полностью ушли блогеры и прочие «инфоцыгане»

«Уходящий 2023 год был в определенном смысле уникальным для страны. При всём внешнем давлении и продолжающейся специальной военной операции, мы развиваемся экономически, укрепляемся с точки зрения обороноспособности и в стране практически нет разобщенности на фоне всех сложностей, которую нам предрекал и которую ждал коллективный Запад, — сказал директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной, подводя итоги 2023 года.