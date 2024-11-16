Калининградская область с начала года приняла более 1100 соотечественников

Более 1100 участников госпрограммы по оказанию содействия переселению в Россию соотечественников переехали в Калининградскую область, сообщает пресс-служба регионального правительства 15 ноября на официальном интернет-портале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии