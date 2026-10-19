«Мы не контролируем ситуацию»: что сейчас происходит во Франции. Страна на грани хаосаФранция переживает один из самых тяжелых кризисов за последние годы.
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