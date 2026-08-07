Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 556 подписчиков

Конец главной иллюзии: Залужный признал, что Украине не видать НАТО

Конец главной иллюзии: Залужный признал, что Украине не видать НАТО

Блог NetEase: "Поймать весеннюю луну" (春日在捕月). Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно заявил совещании послов в Киеве, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии