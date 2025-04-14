Повсюду страх и смерть, ВС РФ контролируют новую «дорогу смерти» под Дзержинском: Карта специальной военной операции на Украине на 14 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийские военкоры публикуют всё больше кадров, подтверждающих, что украинские силы буквально теряют контроль над своими передовыми логистическими артериями.
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