Повсюду страх и смерть, ВС РФ контролируют новую «дорогу смерти» под Дзержинском: Карта специальной военной операции на Украине на 14 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийские военкоры публикуют всё больше кадров, подтверждающих, что украинские силы буквально теряют контроль над своими передовыми логистическими артериями.