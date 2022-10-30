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В ЕС осудили двойной теракт в Сомали, жертвами которого стали не менее ста человек

В ЕС осудили двойной теракт в Сомали, жертвами которого стали не менее ста человек

Европейский союз решительно осуждает новую атаку террористической группировки «Аш-Шабаб» (руководство группировки «Аш-Шабаб» ранее присягало на верность «Аль-Каиде» — запрещенной в РФ террористической организации) в столице Сомали — Могадишо.

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