В ЛНР рассказали о захваченных трофеях

"В результате продолжающейся операции по освобождению территории Луганской народной республики были получены значительные трофеи в виде вооружения и военной техники ВСУ, оставленные отступающими украинскими войсками", - отметили в Народной милиции.
"В результате продолжающейся операции по освобождению территории Луганской народной республики были получены значительные трофеи в виде вооружения и военной техники ВСУ, оставленные отступающими украинскими войсками", - отметили в Народной милиции.
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