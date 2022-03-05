Российская газета

17 031 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Зато яхт до хрена. Можно плавать.Что изменится в р...
  • Александр Пятнистый
    А почему не выдать звездюлей их послам здесь и разорвать дипотношения с этими недостранами?МИД предупредил п...
  • Александр
    Шольц, готовься к Нюрнбергу-2.0!Германия поставля...

В ЛНР рассказали о захваченных трофеях

В ЛНР рассказали о захваченных трофеях

"В результате продолжающейся операции по освобождению территории Луганской народной республики были получены значительные трофеи в виде вооружения и военной техники ВСУ, оставленные отступающими украинскими войсками", - отметили в Народной милиции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх