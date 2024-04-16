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Украина осознанно идет к новому Чернобылю

Украина осознанно идет к новому Чернобылю

Изображение сгенерировано ИИ © РИА Новости/Сгенерировано ИИ Сегодня 190 прочитали Сергей Савчук Украина стабильно привлекает к себе мировое внимание, причем умудряется делать это по всем направлениям сразу.

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