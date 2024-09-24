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Лента новостей Крыма

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Утренняя зарядка — это отличный способ начать день

Утренняя зарядка — это отличный способ начать день

Утренняя зарядка — это отличный способ начать деньКомплекс упражнений от главного тренера сборной Крыма по бодибилдингу Татьяны Дементьевой поможет пробудить тело, улучшить кровообращение и зарядить энергией на весь день@crimea24_sportЧитать подробнее+видео>>> .

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