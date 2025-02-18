Ротация ВСУ отменяется! Никто не ожидал от партизан Запорожья этого

В Гуляйпольском районе Запорожской области партизаны уничтожили релейный шкаф, подожгли его и тем самым вывели из строя железнодорожный перегон, используемый ВСУ для переброски боеприпасов и личного состава.
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