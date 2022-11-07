Военное обозрение

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Журнал The National Interest поставил под вопрос смысл политики США на Украине

Журнал The National Interest поставил под вопрос смысл политики США на Украине

США в настоящее время являются главным покровителем киевского режима, но истинные цели американского вмешательства в конфликт на Украине не имеют ничего общего с декларируемой Вашингтоном заботой о «демократии» или «защитой» от России.

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