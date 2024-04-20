Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,24 м

На этапе Бриллиантовой лиги в китайском городе Сямынь он преодолел планку на высоте 6,24 м. Предыдущее достижение также принадлежало Дюплантису (6,23) и было установлено 18 сентября 2023 года в финале Бриллиантовой лиги в американском Юджине.