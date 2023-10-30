Трое военнообязанных россиян застряли в аэропорту Южной Кореи

Бежавшие от мобилизации россияне более года живут в аэропорту Южной Кореи. Об этом сообщает ТАСС. Трое военнообязанных россиян застряли проживают в зоне ожидания вылета с октября прошлого года после того, как «бежали от призыва в вооруженные силы» в связи со специальной военной операцией.