Шоу-бизнес: Она пригласила его на свидание, а он сразу позвал её замуж: Почему SHAMAN развелся со второй женой, которая помогла ему прославиться

Кажется, отечественный шоу-бизнес в этом году инфицирован вирусом развода. За 2024 год распались браки Алсу и Нюши, Анны Нетребко и Леры Кудрявцевой, недавно заговорили о разводе Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой.