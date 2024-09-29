Шоу-бизнес: Она пригласила его на свидание, а он сразу позвал её замуж: Почему SHAMAN развелся со второй женой, которая помогла ему прославиться

Кажется, отечественный шоу-бизнес в этом году инфицирован вирусом развода. За 2024 год распались браки Алсу и Нюши, Анны Нетребко и Леры Кудрявцевой, недавно заговорили о разводе Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой.
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