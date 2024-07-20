Конституционный суд Тайваня помог правительству в споре с парламентом

Прошение об отсрочке вступления в силу поправок, расширяющих полномочия парламента Тайваня по контролю за деятельностью правительства, одобрил Конституционный суд острова, сообщил 19 июля портал Taiwan News.
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