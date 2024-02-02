Орбан рассказал, на что направят помощь ЕС в 50 миллиардов евро для Украины

ТАСС/IMAGO/Presidential Office of Ukraine Новый пакет макрофинансовой поддержки киевскому режиму в размере 50 миллиардов евро направят не на приобретение вооружения для ВСУ, а на помощь экономике Украины.
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