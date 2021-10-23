Регион 29

83 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Областной минстрой контролирует строительство школы в посёлке Шалакуша

Областной минстрой контролирует строительство школы в посёлке Шалакуша

Министр строительства и архитектуры Поморья Владимир Полежаев в ходе рабочего визита в Няндомский район проинспектировал стройплощадку в посёлке Шалакуша, где строится здание общеобразовательной школы на 352 учащихся с интернатом на 80 мест.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх