Полиция Иркутска ищет женщину, подобравшую с пола магазина 8 тысяч рублей

В Иркутске полицейские ищут женщину, которая забрала 8 тысяч рублей, принадлежавших пенсионеру. Мужчина обратился в полицию после того, как в супермаркете обнаружил пропажу денег, которые он случайно уронил, сообщили в ГУ МВД по региону.