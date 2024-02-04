На радость болельщикам: Шестёркин впервые выиграл Матч звёзд НХЛ, Кучеров вышел на первое место в гонке снайперов

Игорь Шестёркин стал победителем Матча звёзд НХЛ. В полуфинале российский голкипер отразил четыре броска в серии буллитов, а в финале совершил семь сейвов в основное время и помог команде Остона Мэттьюса взять верх над коллективом Коннора Макдэвида, чьи ворота защищал Сергей Бобровский.
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