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Володин рассказал о новых законах, которые начнут действовать с 1 марта

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, которые вступят в силу с 1 марта. Новые инициативы направлены на защиту здоровья детей, усиление контроля за иностранными агентами и борьбу с финансовыми мошенниками.

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