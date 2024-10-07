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Минэнерго: Крым и Севастополь полностью обеспечены бензином и дизтопливом

Минэнерго: Крым и Севастополь полностью обеспечены бензином и дизтопливом

Крым полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, дефицита не наблюдается. Об этом журналистам сообщил первый замминистра топлива и энергетики региона Владимир Воронкин, его слова передает РИА Новости.

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