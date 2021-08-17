«Вы не устали отдыхать?»: Подольскую в бикини осудили за очередной отпуск

Наталья Подольская отдыхает в Египте: 38-летняя звезда отправилась в Хургаду вместе с с шестилетним сыном Артемием и девятимесячным Ваней, а также своей сестрой-двойняшкой Юлианой и подругой Яной Дайнеко - обе на отдых прилетели со своими дочерьми.