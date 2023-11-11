Ворон в Якутии искал что поесть и придумал, как остановить фуру дальнобойщика. Водитель остановился и дал еды

Только это ворона. Ворон - совсем другая птица, больше, и, как говорят учёные, гораздо умней. А вороны, как и все животные, соображают, что нужно сделать, чтобы накормили без лишних усилий.

ВИ

Виктория Иванова

Меня так, однажды, стая голубей заставила себя покормить. Я шла по скверу, а стая, вдруг, стала перелетать и приземляться передо мной и так несколько раз пока я не дошла до конца сквера, а там был маленький магазинчик, в который я и зашла, чтобы купить два килограмма крупы. Стая меня дождалась и, конечно занялась угощением, а я пошла на работу. Чудеса. 🤓