Многие ошибочно считают, что развитый интеллект присущ исключительно человеку. Впрочем, даже у ворон можно найти проявления ума, как показывает случай, когда одна из них сумела остановить грузовик дальнобойщика.
Ворон в Якутии искал что поесть и придумал, как остановить фуру дальнобойщика. Водитель остановился и дал еды
Комментарии
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Борис Цыперсон
Только это ворона. Ворон - совсем другая птица, больше, и, как говорят учёные, гораздо умней. А вороны, как и все животные, соображают, что нужно сделать, чтобы накормили без лишних усилий.
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17 час.
Элеонора Коган
Мудрая птица!!!!
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16 час.
ВИ
Виктория Иванова
Меня так, однажды, стая голубей заставила себя покормить. Я шла по скверу, а стая, вдруг, стала перелетать и приземляться передо мной и так несколько раз пока я не дошла до конца сквера, а там был маленький магазинчик, в который я и зашла, чтобы купить два килограмма крупы. Стая меня дождалась и, конечно занялась угощением, а я пошла на работу. Чудеса. 🤓
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14 час.
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