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За минувший год количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых мигрантами, выросло до 15 тысяч – на 37% больше, чем в предыдущем году

За минувший год количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых мигрантами, выросло до 15 тысяч – на 37% больше, чем в предыдущем году

Крестьянин Дню государственного флага посвящается. В городе Старый Крым недавно торжественно получивший гражданство России уроженец Ташкентской области Салимов Дилявер Ибрагимович, окормляющийся в сфере местного ЖКХ, приехал ночью на заправочную станцию вместе со своими друзьями-собратьями и пообещал местному служащему сжечь и заправку, и его самого, если тот и впредь будет носить кепку с флагом России.

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Комментарии
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Галина Друзина
Гнать их всех, ведь справлялись без них, справимся и сейчас. В автобус зайдёшь - больше половины чурки. А уж про преступность вобще молчу, куда смотрят наши власть и органы, наверно на деньги.
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1 д.
ВМ
Василий Михайленко
На одну парашу чюрбанов и тех, кто им дал добро на въезд в нашу многострадальную Россию! И ништяк!
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1 д.
iuriii kheltuplishvili
СЕКИР  ГОЛОВА БЕЗ СУДА  И  ГУМАНИЗИА   ВОВА  СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ВЕРНИ  ОБНАГЛЕЛИ  И ХОХЛЫ И ВСЕ КНИМ  ПРИМКНУВШИЕ 😎😇
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18 час.

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