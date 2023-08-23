За минувший год количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых мигрантами, выросло до 15 тысяч – на 37% больше, чем в предыдущем году
Крестьянин
Дню государственного флага посвящается. В городе Старый Крым недавно торжественно получивший гражданство России уроженец Ташкентской области Салимов Дилявер Ибрагимович, окормляющийся в сфере местного ЖКХ, приехал ночью на заправочную станцию вместе со своими друзьями-собратьями и пообещал местному служащему сжечь и заправку, и его самого, если тот и впредь будет носить кепку с флагом России.
Комментарии
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Гнать их всех, ведь справлялись без них, справимся и сейчас. В автобус зайдёшь - больше половины чурки. А уж про преступность вобще молчу, куда смотрят наши власть и органы, наверно на деньги.
На одну парашу чюрбанов и тех, кто им дал добро на въезд в нашу многострадальную Россию! И ништяк!
СЕКИР ГОЛОВА БЕЗ СУДА И ГУМАНИЗИА ВОВА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ВЕРНИ ОБНАГЛЕЛИ И ХОХЛЫ И ВСЕ КНИМ ПРИМКНУВШИЕ 😎😇
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