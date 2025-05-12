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Фанера вписывается в интерьер и открывает новый рынок

Фанера вписывается в интерьер и открывает новый рынок

Группа «Свеза», крупнейший производитель березовой фанеры, начала выпускать на предприятии «Свеза-Лес» в Санкт-Петербурге продукт, которого еще не было на рынке: готовые стеновые панели для внутренней отделки помещений.

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