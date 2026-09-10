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Романцев: «Рязань» приобрела болельщика в моем лице после назначения Ананко»

Романцев: «Рязань» приобрела болельщика в моем лице после назначения Ананко»

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, как воспринял назначение девятикратного чемпиона России Дмитрия Ананко начальником структурного подразделения «Рязани».

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