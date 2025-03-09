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ЦГ: Зеленского де-факто отстранили от власти перед встречей с США

ЦГ: Зеленского де-факто отстранили от власти перед встречей с США

Владимир Зеленский больше не принимает решений на Украине. Как отмечает «Царьград», его «де-факто отстранили от власти», на что указывает состав делегации, которая поедет на переговоры с США.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot;Последний хочет добиться «мира через силу», а глава офиса готов принять условия Вашингтона.&quot;                                                                                                                                                                   Пусть пока суетятся. А в итоге всё равно придётся принимать условия Путина.
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