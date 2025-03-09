Владимир Зеленский больше не принимает решений на Украине. Как отмечает «Царьград», его «де-факто отстранили от власти», на что указывает состав делегации, которая поедет на переговоры с США.
ЦГ: Зеленского де-факто отстранили от власти перед встречей с США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Шишинов
"Последний хочет добиться «мира через силу», а глава офиса готов принять условия Вашингтона." Пусть пока суетятся. А в итоге всё равно придётся принимать условия Путина.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии