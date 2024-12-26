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Работодатель из Китая отправляет соискателей в морг на 10 минут

Работодатель из Китая отправляет соискателей в морг на 10 минут

Чтобы получить работу, претендент должен 10 минут провести в морге с трупами.Для того, чтобы получить работу в одном из похоронных бюро Китая, необходимо провести в морге 10 минут с трупами.

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